В результате пожара на птицефабрике погибли 55 человек

Трагедия в Китае

В Китае 55 человек погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на птицефабрике. Как передает русская служба Би-Би-Си , по предварительной информации, на фабрике в провинции Цзилинь произошел взрыв в результате утечки аммиака, после чего вспыхнул пожар. Хотя не исключается версия, что причиной пожара могли стать неполадки в электрической сети птицефабрики. Пожарным удалось потушить пламя, сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели.

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