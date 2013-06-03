В результате пожара на птицефабрике погибли 55 человек
09:27, 03 июня 2013Зарубежные новости
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Трагедия в Китае
В Китае 55 человек погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на птицефабрике.
Как передает русская служба Би-Би-Си, по предварительной информации, на фабрике в провинции Цзилинь произошел взрыв в результате утечки аммиака, после чего вспыхнул пожар. Хотя не исключается версия, что причиной пожара могли стать неполадки в электрической сети птицефабрики.
Пожарным удалось потушить пламя, сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели.
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