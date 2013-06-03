Дети, рожденные матерями после 40, умнее

Наиболее безопасным для детей, является рождение их матерями после 40 лет.

Исследователи утверждают, что именно дети, рожденные родительницами после 40 лет, меньше болеют, реже нуждаются в госпитализации, имеют выше уровень IQ и знают больше слов, чем их ровесники – дети более молодых мамочек.

Фонд Wellcome провел исследование, во время которого были рассмотрены данные о 1000 детях в возрасте от 9 месяцев до 5 лет, которые были рождены женщинами, старше 40, эти данные сравнивались с информацией о 38000 детях более молодых мам.

Результаты подтвердили, что, несмотря на то, что поздняя беременность может негативно влиять на организм матери, для детей, более взрослая мама - лучше. Такие детки реже становятся жертвами несчастных случаев, реже имеют лишний вес и реже попадают в больницу. Кроме того, эксперты пришли к выводам, что дети старших матерей имеют больше слов в своем словарном запасе, а их уровень IQ куда выше.

«Кажется, что старшие мамы успешнее в родительстве, возможно, они менее импульсивны, более спокойные и имеют больший жизненные опыт, который лучше готовит их к этой роли», - утверждает доктор Алистер Сатклифф.

gipoteza.net