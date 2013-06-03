В Мавритании небывалая жара: гибнут люди
08:12, 03 июня 2013Зарубежные новости
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Закрыты школы и предприятия
По крайней мере десять человек погибли в последние дни в Мавритании из-за небывалой жары, которая установилась на большей части этой страны на западе Африки.
Как передает британская радиостанция Би-би-си, температура в тени достигает сейчас в южных районах Мавритании 50 градусов Цельсия.
В ряде мест в связи с природными аномалиями закрыты школы и предприятия, отмечает ИТАР-ТАСС.
До 60 процентов территории Мавритании приходится на западную часть пустыни Сахара.
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