Пострадавших от торнадо в Оклахоме - более 100 человек
17:17, 01 июня 2013Зарубежные новости
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Количество пострадавших в американском штате Оклахома, где прошел торнадо, составило 104 человека.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт телеканала NBC. News.
Ранее сообщалось, что жертвами торнадо стали пять человек, в том числе женщина с ребенком, 71 человек получил ранения.
Без электричества остались 210 тысяч человек. Чрезвычайное положение объявлено в штатах Оклахома и Миссури.
Несколько торнадо зафиксированы в Оклахоме, преимущественно в пригородах Оклахома-сити, где в мае при аналогичном бедствии погибло 24 человека. Предупреждения о торнадо были распространены в штатах Оклахома, Канзас и Миссури.
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