Пострадавших от торнадо в Оклахоме - более 100 человек

Количество пострадавших в американском штате Оклахома, где прошел торнадо, составило 104 человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт телеканала NBC. News.

Ранее сообщалось, что жертвами торнадо стали пять человек, в том числе женщина с ребенком, 71 человек получил ранения.

Без электричества остались 210 тысяч человек. Чрезвычайное положение объявлено в штатах Оклахома и Миссури.

Несколько торнадо зафиксированы в Оклахоме, преимущественно в пригородах Оклахома-сити, где в мае при аналогичном бедствии погибло 24 человека. Предупреждения о торнадо были распространены в штатах Оклахома, Канзас и Миссури.