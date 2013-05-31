В Египте в ДТП погибли девять туристов

До девяти человек возросло число жертв автокатастрофы, произошедшей сегодня на юге Синая в Египте, сообщает ИТАР-ТАСС.

Еще 22 человека получили травмы различной степени тяжести. Все погибшие и пострадавшие - граждане Мексики.

Автобус с туристами следовал от монастыря Святой Екатерины в сторону курорта Дахаб. Авария произошла примерно в 30 км от монастыря. Водитель не справился с управлением, машину занесло и она перевернулась. Как сообщили в полиции, от сильного удара автобус загорелся.

К месту происшествия прибыли 12 машин "скорой помощи", которые доставили раненых в госпиталь Шарм-эш-Шейха. Установлено, что всего в автобусе находились 40 человек. По факту происшествия начато расследование.

Ежегодно на дорогах АРЕ гибнут, только по официальным данным, около 8 тыс человек, в том числе иностранцы. Нарушителями, как правило, являются водители грузовиков, микроавтобусов и такси, которые не соблюдают скоростной режим, часто выезжают на полосу встречного движения, совершая крайне опасные маневры.

Последняя крупная катастрофа с иностранными туристами произошла в конце 2011 года. В Хургаде разбился автобус, погибли 11 граждан Венгрии.

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