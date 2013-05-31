Умеренная полнота – залог длительной жизни

21-го мая, в России состоялось заседание VI Всероссийского диабетологического конгресса, приуроченного к проведению всемирного Дня борьбы с ожирением.

Ведущие специалисты и эндокринологи государства поделились с общественностью последними методиками лечения данного недуга, а также новыми достижениями отечественной медицины в этом направлении.

Согласно мировой статистике, около 1,6 миллиарда человек на нашей планете страдают от лишнего веса. На сегодняшний день лидером по количеству населения, имеющего лишний вес, является Науру – островное государство, где 95% жителей страдают ожирением. Далее следует США – 72%, затем Великобритания -54%, у нас же в России полнотой страдают 52% жителей.

Профессор Александр Аметов, руководитель кафедры диабетологии и эндокринологии выделяет проблему ожирения, как одно из самых важных и актуальных заболеваний на сегодняшний день, имеющее колоссальное в значение в социальной, экономической и культурной сферах жизни современного человека.

Последствия такого заболевания давно известны обществу и, как правило, они трагичны. С другой же стороны медики и ученые видят и положительные качества в лишних килограммах. Уже доказано на практике, что полный человек меньше подвержен влиянию стресса, чаще уделяют внимание своему здоровью, поскольку из-за полноты считает себя изначально больным, что, в свою очередь, позволяет врачам вовремя находить те или иные болезни и вовремя их лечить. Помимо этого, статистика говорит об очень низком показателе смертности среди полных людей, в отличие от остальных пациентов. Правда, пока что ученые не до конца могут сказать, где же проходит та грань, отделяющая «полезную» полноту от «проблемного» ожирения.

korzonews.info