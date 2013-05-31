Женская сумка - рассадник бактерий

В женской сумке обитает больше бактерий, чем в туалете. Об этом заявили сотрудники британской организации Initial Washroom Hygiene, пишет The Daily Mail.

Тесты показали, что каждая пятая сумка является пристанищем для бактерий, несущих угрозу здоровью. А самый грязный предмет в сумке – крем для рук (большое количество бактерий скапливается на тюбике, и он опаснее сиденья туалета). Следом за ним идут губная помада и тушь для ресниц.

Исследование показало, что наибольшую опасность представляют кожаные сумки, они буквально пронизаны бактериями. Пористая структура кожи способствует росту бактерий. Специалисты рекомендуют женщинам регулярно мыть руки и чистить сумку антибактериальными салфетками или гелем, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

"Сумка постоянно контактирует с руками и различными поверхностями, так что риск передачи микробов очень высок, особенно если сумки редко чистить. Стоит бактериям попасть на сумку, как они легко оказываются на руках. Так что без регулярной гигиенической обработки рук и чистки сумки не обойтись, это поможет в борьбе с бактериями", – комментирует Питер Барратт.

Кроме того, по его словам, до опасно высокого уровня загрязнена рабочая поверхность на кухне. Там обитают бактерии кишечной палочки (населяют фекалии), которые вызывают вспышки желудочно-кишечных заболеваний. Также более одной четверти сушилок имеют уровень бактерий, превышающий безопасный показатель в четыре раза. Бактерии есть и на ручках холодильников, и на кнопках микроволновок.

Ранее сотрудники компании Viking, специализирующейся на поставках офисного оборудования, заявили, что компьютерный стол, клавиатура, телефоны и мониторы являются благодатной средой для жизни и размножения бактерий.

korzonews.info