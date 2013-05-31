Йогурт успокаивает мозг

Пробиотические йогурты положительно действуют на психологическое состояние. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы университета UCLA.

В исследовании участвовали 36 женщин в возрасте 18-53 года. Участниц разделили на три группы. Первая группа в течение месяца дважды в день получала пробиотические йогурты с живыми бактериальными культурами. Вторая группа ела обычный йогурт, а третья не употребляла йогурт. Сравнив показатели МРТ в начале и в конце эксперимента, ученые обнаружили, что у женщин из первой группы снизилась активность в областях головного мозга, которые связаны с эмоциями и болью. В то же время, активность повысилась в зонах, ответственных за принятие решений.

Точный механизм воздействия пока неизвестен, но, по мнению ученых, кишечные бактерии посылают в головной мозг сигналы, которые со временем способны меняться в зависимости от диеты. Возможно, пробиотическую терапию можно использовать при лечении некоторых заболеваний мозга.

likar.info