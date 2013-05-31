Неизвестный открыл стрельбу в центре Цюриха
08:53, 31 мая 2013Зарубежные новости
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Ранены несколько человек
Несколько человек получили вчера огнестрельные ранения в центре швейцарского Цюриха в результате стрельбы, открытой неизвестным.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местное информационное агентство АТС.
По предварительной информации, преступнику удалось скрыться.
Точное число пострадавших, их состояние и обстоятельства инцидента на данный момент не известны.
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