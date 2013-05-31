В Ливане пропала гражданка Украины

В Ливане разыскивается пропавшая гражданка Украины, которая работала в ночном клубе.

Об этом агентству УНИАН сообщил и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

«По информации, которую мы имеем из Посольства Украины в Ливане, в ночь с 23 на 24 мая в городе Захле (провинция Бека) из ночного клуба пропали четыре артистки, среди которых была гражданка Украины», - сказал он.

Проверкой Управления общей безопасности Ливана было установлено, что девушки вышли из помещения клуба с посетителем и больше не возвращались, сказал Перебийнис.

«Прокуратурой провинции было возбуждено соответствующее дело и дано поручение всем силовым структурам относительно розыска пропавших», - отметил он.

Перебийнис добавил, что место пребывания девушек еще не установлено, дело находится на особом контроле МИД и Посольства Украины в Ливане.