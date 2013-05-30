Мозг страдает от удаления зубов и бор-машины

Состояние полости рта и психическое здоровье человека связаны. К такому выводу в результате многолетнего исследования пришли ученые из Университета Тромсе (Норвегия).

Начиная с 1988 года, ученые наблюдали за изменением когнитивных способностей группы добровольцев. Эксперименты показали, что любое воздействие на зубы отображается на томографическом снимке головного мозга. Мозг реагирует на удаление зуба негативной активностью и снижением чувствительности в определенных зонах мозга. Наблюдение также показало, что чем меньше зубов остается во рту человека, тем ниже его способность к быстрому запоминанию информации, и тем выше склонность к перепадам настроения.

По словам медиков, восстановление зубов с помощью стоматологических технологий позволяет затормозить описанный выше негативный процесс.

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