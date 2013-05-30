Грустная музыка облегчает страдания

Расставание часто очень тяжело переносится людьми, однако вам может стать значительно легче, если вы будете при этом слушать самую грустную музыку, какую только сможете найти, утверждают данные исследования.

Это утверждение касается не только музыки – помочь преодолеть любовный раскол может даже такой сентиментальный фильм как «Титаник» с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в главных ролях. Ну и, конечно же – меланхоличные мелодии исполнителей Дайдо или Эми Уайнхаус. Последние полученные данные полностью противоречат распространенному мнению, что ритмичная музыка и веселые фильмы могут помочь людям выйти из душевного кризиса после разрушения отношений, пишет британское издание Телеграф. Согласно исследованию, люди, испытывающие проблемы в отношениях, скорее всего, предпочитают эстетические переживания, которые отражают их негативное настроение.

Соавтор исследования Стивен Палмер из Университета Калифорнии в Беркли, говорит, что эмоциональные переживания эстетического продукта являются важнейшим компонентом для счастья и благополучия людей. «Это равноценно тому, как симпатичные нам люди, друзья, музыка, фильмы, картины, или романы помогают нам полнее ощутить удовольствие от жизни. Эстетические продукты, которые совместимы с нашим текущим настроением и чувствами, действуют намного более эффективно, когда мы испытываем разрыв или одиночество», – говорит он.

Авторы исследования утверждают, что людям свойственно испытывать серьезные эмоциональные переживания, когда их личные и интимные отношения нарушаются, поэтому они стремятся найти суррогатные отношения, чтобы каким-то образом заменить потерянные личные связи. Исследования, которые проводились до этого момента, утверждают, что люди в негативном настроении предпочитают приятные, положительные эстетические переживания, такие как веселая музыка, комедийные фильмы или телевизионные программы, которые бы противодействовали их негативным чувствам.

Тем не менее, говорят ученые, при определенных обстоятельствах, люди в грустном расположении духа могут выбрать эстетические переживания в соответствии с их настроением, такие как меланхоличная музыка или слезоточивые драмы, даже тогда, когда им могут быть доступны более приятные альтернативы, пишет fedpost.ru