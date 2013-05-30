5 чашек кофе в день может привести к ожирению

Потребление 5 чашек кофе в день (даже декофеинизированный) может привести к ожирению и развитию связанных с ним заболеваний. Об этом заявили сотрудники университета Западной Австралии, сообщает Firstpost.

Ученые впервые в мире провели столь масштабное исследование и обнаружили, что переизбыток напитка ускоряет накопление висцерального жира вокруг внутренних органов брюшной полости, нарушает их работу и обменные процессы, а это грозит возникновением смертельно опасных заболеваний.

Ранее считалось, что хлорогеновая кислота, содержащаяся в кофе, полезна для здоровья (предотвращает развитие сахарного диабета второго типа, снижает артериальное давление), однако новое исследование показало, что в больших количествах она наносит непоправимый вред. Ученые узнали об этом случайно – во время изучения воздействия кофе на сердечно-сосудистую систему.

В ходе эксперимента специалисты установили, что мыши, получающие порции кофе, эквивалентные 5 чашкам напитка в день, имели в 2 раза большее количество висцерального жира (самый опасный вид жира). По словам автора работы Кевина Крофта, несмотря на ранее полученные сведения о пользе кофе, его команде удалось доказать, что в избыточных количествах напиток способствует набору веса, увеличивает уровень висцерального жира.

"У грызунов, получавших большую дозу хлорогеновой кислоты, отмечалось увеличение резистентности к инсулину и непереносимость глюкозы", – говорят ученые.

Авторы также предостерегают от потребления продуктов, содержащих зеленые кофейные бобы (имеют высокий уровень хлорогеновой кислоты), поскольку они способствуют набору веса.

korzonews.info