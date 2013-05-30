Количество жертв коронавируса приближается к 30 - ВОЗ
09:25, 30 мая 2013Зарубежные новости
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В Украине мониторят ситуацию
Количество жертв коронавируса достигло 27 человек, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее сообщалось о 22 летальных случаях, передает РИА «Новости».
По данным ВОЗ, полученных на основе переданной Минздравом Саудовской Аравии информации, были зафиксированы пять новых случаев заболевания у людей в возрасте 56-85 лет.
Впервые новый опасный коронавирус был зафиксирован в сентябре 2012 года в Саудовской Аравии. На данный момент случаи заражения этим вирусом были зафиксированы также во Франции, в Германии, Иордании и Великобритании. У заразившихся наблюдаются симптомы, похожие на атипичную пневмонию.
Геном нового вируса впервые был расшифрован в нидерландском медицинском центре имени Эразма, где вирусу был присвоен индекс hCoV-EMC (human Corona Virus-Erasmus Medical Centre). Вирусы, относящиеся к семейству коронавирусов (они получили это название за многочисленные выросты на поверхности, напоминающие солнечную корону), вызывают разные заболевания - от простуды до атипичной пневмонии (SARS).
Вспышка SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) была зафиксирована в ноябре 2002 года в Южном Китае и распространилась на территории 29 государств. Возбудителем этой инфекции стал коронавирус SARS-CoV.
Как сообщал УНИАН, 14 мая в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины заявили, что Государственная санитарно-эпидемиологическая служба контролирует ситуацию с возможным появлением нового коронавируса в Украине.
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