Рыба защитит от психических расстройств

Правильное питание играет важную роль не только в процессе пищеварения, но и в целом в состоянии здоровья человека, в профилактике многих заболеваний, пишут иностранные СМИ.

Так, регулярное употребление в пищу рыбы сокращает вероятность развития нарушений психического здоровья. Такой вывод был сделан группой специалистов из Швеции.

Группа ученых их университета Каролины привлекли к социологических опросов около тридцати тысяч женщин. Особое внимание было обращено на характер питания участников.. Анализ ответов женщин показал, что те женщины, в рационе которых регулярно присутствовала морская и речная рыба, на пятьдесят процентов реже страдали нарушениями психического здоровья, чем те, кто практически не употреблял рыбные блюда в пищу.

С коллегами из Швеции согласны и ученые из Германии.. Последние в течение трех недель проводили исследование с участием восьмидесяти добровольцев. Участники должны были употреблять в пищу ненасыщенные жирные кислоты, которые входили в состав морской рыбы. Другая группа участников питалась по схеме, где данные сединение не были предусмотрены. Оказалось, что проявления эмоционально-психических нарушений чаще встречались среди представителей второй группы добровольцев.

Рыба - важный продукт в питании человека, поскольку в ней содержится масса питательных веществ и микроэлементов. Кроме всего прочего, рыба является прекрасным заменителем мяса.