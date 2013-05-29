Гражданин Украины погиб при падении крана в Подмосковье

Гражданин Украины погиб, по предварительным данным, при падении крана на стройке в подмосковном Домодедово (Россия), сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах региона.

Ранее источник сообщил об одном пострадавшем в результате строительного падения крана по адресу: улица Текстильщиков, 31.

"Погиб крановщик, предварительно, гражданин Украины", - сказал собеседник агентства. По его словам, кран упал между домами, серьезных повреждений нет. Обстоятельства инцидента выясняются.