Гражданин Украины погиб при падении крана в Подмосковье
17:27, 29 мая 2013Зарубежные новости
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Работал крановщиком
Гражданин Украины погиб, по предварительным данным, при падении крана на стройке в подмосковном Домодедово (Россия), сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах региона.
Ранее источник сообщил об одном пострадавшем в результате строительного падения крана по адресу: улица Текстильщиков, 31.
"Погиб крановщик, предварительно, гражданин Украины", - сказал собеседник агентства. По его словам, кран упал между домами, серьезных повреждений нет. Обстоятельства инцидента выясняются.
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