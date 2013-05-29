К Земле приближается гигансткий астероид

QE2 пролетит в 15 раз дальше, чем орбита Луны. Но если бы он врезался в нашу планету, то устроил бы взрыв как несколько десятков водородных бомб

Огромный астероид 1998 QE2, который промчится мимо Земли в ночь на 1 июня, устроил бы на нашей планете колоссальный взрыв, если бы врезался в нее. Напомним, размер астероида - 2,7 километра. Он пролетит на расстоянии 5,8 миллиона километров от Земли – это в 15 раз больше, чем дистанция до Луны.

Мы узнали, каковы были бы последствия, если бы QE2 задел Землю.

"Этот астероид слишком большой, чтобы сгореть в атмосфере. Он долетел бы до Земли практически весь. В момент удара произошел бы колоссальной силы взрыв, который по мощности равнялся бы взрыву нескольких десятков водородных бомб. Скорость, на которой астероид врезался бы в Землю, равна примерно 15 – 60 км в секунду", - рассказал Валерий Клещонок, заведующий отделом астрометрии малых тел солнечной системы Астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Упав в океан, астероид спровоцировал бы огромное цунами, а на материке образовал бы гигантский кратер.

Если условно приравнять мощность взрыва астероида к десяти Царь-бомбам, то площадь поражения составила бы более 600 квадратных километров - почти как Киев. Напомним, при взрыве Царь-бомбы, которую сбросили в 1961 году между Баренцевым и Карским морями, возник огненный шар радиусом примерно 4,6 километра.

Приближение к Земле столь гигантского астероида – редкое явление. "Сейчас известно чуть больше сотни крупных тел, которые теоретически могут приблизиться к Земле. Большинство астероидов летают по другим орбитам и не пересекают орбиту Земли, потому попасть на нашу планету не могут", - говорит ученый.

По расчетам NASA, чтобы увидеть QE2, потребуется 70-метровый телескоп. За астероидом будут наблюдать специалисты в двух обсерваториях - Голдстоун, которая находится в пустыне Мохаве в Южной Калифорнии, и Аресибо в Пуэрто-Рико. Главная цель ученых – понять, как сформировалось это небесное тело и из чего оно состоит. Это позволит более точно спрогнозировать последствия возможного столкновения с Землей и понять, как бороться с астероидом.