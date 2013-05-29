В Непале автобус упал в ущелье: погибли 12 человек

Не менее 12 человек погибли сегодня в округе Синдхупалчок в Непале, где автобус съехал с дороги и упал в ущелье с высоты 100 метров.

Еще 25 пассажиров пострадали, передает ИТАР-ТАСС.

В автобусе, который направлялся в столицу Непала из Бутана, по предварительной информации, находились около 70 человек.

Подробности катастрофы выясняются.

itar-tass.com