Противовирусные препараты больше не справляются с гриппом H7N9

Штамм гриппа, убивший в Китае 36 человек и заразивший 131, способен мутировать и развить резистентность к противовирусным препаратам, уверены китайские ученые. Как передает The Daily Mail, в ходе лечения 14 инфицированных в Шанхае врачи выявили резистентность к Tamiflu у троих пациентов.

Сотрудники Шанхайского центра общественного здоровья констатируют: лекарство снизило показатели вируса у 11 пациентов. А генетический анализ у троих, которым оно не помогло, показал, что у вируса появилась мутация. Эта мутация давала ему защиту от препарата.

Минимум в одном случае резистентность вызвало само наличие Tamiflu в организме. На данный момент препараты данного типа, ингибиторы нейраминидазы, являются единственным способом лечения H7N9.

Сообщается, что у всех 14 пациентов развилась пневмония, и их пришлось подсоединить к аппарату вентиляции легких. Следы вируса обнаружили в моче, крови и стуле. Значит, он распространился по всему телу. Лекарства вроде Tamiflu не лечат вирус, но могут снизить остроту проявлений заболевания и ускорить выздоровление.

Эпидемиологи успокаивают: с 8 мая не фиксировались новые случаи заражения. Возможно, помогли массовые забои птицы. Однако вирус распространяется среди птиц бессимптомно. Это повышает риск появления новых заболевших. Также есть данные о том, что вирус передается среди людей, ведь примерно 40% инфицированных не вступали в контакт с птицей.