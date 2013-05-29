Чем опасна просроченная косметика

Известно, что использование просроченной косметики, грозит серьезными проблемами. Хотя об этом знают, казалось бы, все, на практике многие женщины применяют продукты с уже истекшим сроком годности, пишет The Times of India.

Сотрудники универмага Debenhams провели опрос и установили: 57,7% женских косметичек наполнены просроченной косметикой. Не выкидывается косметика из-за жадности. Но подобные продукты могут вызывать высыпания на коже, инфекции глаз и сыпь.

Лиза Бретт, представитель Debenhams, подчеркивает: важно смотреть на срок годности. Даже если в тюбике еще много крема, от него все равно нужно избавиться. Как показывает статистика, 73% женщин даже не знают о сроке годности своей косметики.

Одна треть женщин использует подводку для глаз, возраст которой составляет более года. 22% хранят тональный крем более года. А 7% хранят тени в течение более шести лет, хотя официальный срок годности - 12 месяцев. По мнению экспертов, подобная экономия дается высокой ценой. Женщины борются с проблемами кожи, между тем, достаточно обновить коллекцию косметики.