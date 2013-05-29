Суицидальное поведение подростков - "заразно"

Суицидальное поведение может быть "заразным", особенно среди подростков в возрасте 12-13 лет. Школьники, чей одноклассник покончил с собой, значительно чаще, чем в нормальной ситуации, либо задумываются о самоубийстве, либо следуют примеру товарища. Такой эффект, согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Канадской медицинской ассоциации CMAJ, сохраняется в течение двух и более лет после трагедии, что необходимо иметь в виду учителям, школьным психологам и родителям.

Авторы исследования проанализировали статистическую информацию, собранную в ходе масштабного долговременного общенационального опроса, касающегося детей и подростков Канады, проходившего с 1998 по 2007 год. Анализировались данные, касающиеся 22 064 тысяч человек в возрасте от 12 до 17 лет.

Было установлено, что самоубийство одноклассника резко повышает риск суицидального поведения во всех возрастных группах, вне зависимости от того, были ли подростки лично знакомы с погибшим, но в особенности это касается 12-13-летних, у которых после трагедии частота мыслей о самоубийстве возрастает в среднем в пять раз по сравнению с нормальной ситуацией.

При этом среди более старших возрастных групп эффект "заразности" суицида оказался менее выражен - у 14-15-летних мысли о том, чтобы покончить с собой, учащаются в среднем в три раза после подобного поступка сверстника, а у 16-17-летних - только в два.

Полученные результаты, по мнению авторов, свидетельствуют о том, что круг нуждающихся в психологической помощи после самоубийства необходимо расширять и включать в него не только близких друзей погибшего подростка, но и всех тех, кто узнал о трагедии.