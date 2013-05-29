Детское недоедание наносит ущерб мировой экономике

Ущерб мировой экономике от детского недоедания составит 125 миллиардов долларов до 2030 года. Об этом говорится в исследовании международной организации Save the Children, которое приводит Лента.ру.

Экономические потери возникают из-за трудностей с обучением, которые испытывают недоедающие дети. По данным организации, такие трудности возникают у детей, которые не получали необходимых питательных веществ в течение первого года жизни. В результате, недостаток образования приводит к потере 20 процентов их потенциальных доходов.

В исследовании не сказано, на основании чего сделан вывод о 20-процентном падении доходов у недоедающих детей, когда они становятся взрослыми. При этом отмечается, что падение может составить до 66 процентов.

Исследование проводилось среди трех тысяч детей, страдающих от недоедания. Оказалось, что их математические способности на семь процентов ниже, чем у полноценно питавшихся сверстников. В восемь лет число тех из них, кто не может прочитать простейшее предложение, выше на 19 процентов.

В Save the Children отметили, что детское недоедание характерно для стран с традиционной и аграрной экономикой, в которых сохраняется большая доля физического и низкоквалифицированного труда.

В настоящее время нехватка продуктов питания характерна для развивающихся стран Азии и Африки. О проблеме голода неоднократно говорят и в ООН. Согласно прогнозам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), к 2030 году население Земли увеличится с нынешних семи до девяти миллиардов человек. В организации считают, что рост сельскохозяйственного производства приведет к истощению водных ресурсов и вырубке лесов.

Источник: http://lenta.ru/news/2013/05/28/malnourishment/

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию Save the Children, четверть детей в мире страдают от недоедания.

Организация призывает мировых лидеров внести обсуждение проблемы недоедания в повестку дня саммита "Большой восьмерки" в июне.