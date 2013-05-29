На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло сегодня вечером на Камчатке, эпицентр землетрясения находился в 90 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, сообщает Геологическая служба США.

По информации сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 65,1 километра, толчок магнитудой 5,3 произошел в 16.25 по Гринвичу.

По данным МЧС России, толчки до двух баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском, жертв и пострадавших нет, разрушения не зарегистрированы.

Ранее утром у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр землетрясения располагался в 150 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 41 километр под морским дном.

Землетрясение произошло в том же районе, где с 19 мая регистрируется рой сейсмических событий магнитудой до 6,4. Специалисты считают, что до конца мая здесь возможно возникновение землетрясения магнитудой более 7.