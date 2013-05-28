В Малайзии затонул паром

Около 100 человек пропали без вести после крушения речного парома, который ударился о камни и перевернулся на реке Раджанг в малайзийской части острова Калимантан.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные электронные СМИ, шеф полиции города Белага в малайзийском штате Саравак Бакар Анак Себо (Bakar Anak Sebau) заявил: «Перегруженное судно, на борту которого находились около 100 пассажиров, перевернулось в быстроводной реке. Судя по всему, на борту были женщины и дети».

По сообщениям с места катастрофы, рассчитанный лишь на 74 пассажира паром принял на борт свыше сотни человек, направлявшихся на местный праздник. На одном из порожистых участков 560-километровой реки судно ударилось о камни и затонуло. Информации о жертвах пока нет: часть пассажиров смогла самостоятельно выбраться из реки, но, по некоторым оценкам, внутри перевернувшегося парома могли остаться до 30 человек.

Третий по величине на планете остров Калимантан (известный также как Борнео) является единственным в мире, которые делят между собой сразу три страны: Индонезия, Малайзия и Бруней. Он относительно слабо освоен человеком, и сообщение там осуществляется, в основном, по рекам. При этом часто меры безопасности не соблюдаются, следствием чего являются частые катастрофы. В январе и феврале этого года 15 человек погибли или пропали без вести в результате двух аварий катеров в индонезийских провинции Центральный Калимантан и Западный Калимантан, а в апреле свыше 20 человек стали жертвами крушения катера на реке Махакам в провинции Восточный Калимантан.