Стрессоустойчивость зависит от интеллекта

Реакция на отвлекающие внимание помехи связана с уровнем интеллекта, заявили ученые из Университета Рочестера. Мозг людей с высоким IQ склонен игнорировать крупные помехи. Результаты исследования помогут ученым понять, за счет чего мозг одних людей работает эффективнее, чем у других.

В исследовании участвовали 53 человека, прошедшие визуальный тест и тест на IQ. Участники смотрели видеоролики, в которых по экрану компьютера двигались различные объекты – от мелких до крупных. Участников попросили определить, в каком направлении перемещались объекты.

Оказалось, что чем выше был уровень IQ участников, тем лучше они реагировали на движения наименьших изображений, но хуже обнаруживали движение крупных объектов.

По мнению авторов, в большинстве случаев фон движения менее информативен, чем небольшие движущиеся объекты на переднем плане. Вероятно, чем выше IQ человека, тем лучше способность его мозга отфильтровывать отвлекающие движения фона и сосредотачиваться на переднем плане.

likar.info