Четверть детей в мире страдают от недоедания. Таковы данные нового исследования британской благотворительной организации Save the Children.

Как отмечается в докладе, недоедание может отрицательно сказаться на успеваемости детей в школе. Недостаток пищи сказывается на способности детей читать и писать.

Авторы исследования подчеркивают, что недоедание может привести к необратимым последствиям: у многих из тех детей, которые не получали достаточного питания, отмечаются отклонения в умственном развитии, они вырастают более слабыми.

Организация призывает мировых лидеров внести обсуждение проблемы недоедания в повестку дня саммита "Большой восьмерки" в июне.