В Венесуэле от "свиного гриппа" умерли 15 человек

В Венесуэле на данный момент от свиного гриппа скончались 15 человек. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету "Насьональ".

Санитарная служба штата Тачира (запад страны) сообщила о выявлении 16 случаев заболевания свиным гриппом. Одновременно стало известно о том, что в соседнем штате Сулия в связи с выявлением новых случаев заражения закрыта одна из больниц города Маракайбо. Еще 11 заболевших выявлены на острове Маргарита.

Министерство здравоохранения признало наличие случаев заболевания свиным гриппом, однако пока не распространило данных о числе заболевших, ограничившись сообщением о том, что в этом году прививки от гриппа, который врачи обозначают как A/H1N1/, были сделаны 3 млн человек.

По неофициальным данным, общее число заболевших достигает 150 человек, большая часть которых - жители штата Мерида (запад страны).