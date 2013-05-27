Уникальные свойства ромашкового чая

Ромашковый чай содержит соединение, способное предотвратить развитие онкологических заболеваний, в том числе рака груди. Его клетки отличаются живучестью и быстрым ростом, пишет "Российская газета".

По словам сотрудников Университета штата Огайо, секрет напитка заключается в химическом соединении под названием апигенин. Он содержится в петрушке, сельдерее, овощах и фруктах, распространенных в средиземноморской диете, и блокирует способность раковых клеток жить дольше здоровых, останавливая их распространение, делая более чувствительными к химиотерапии.

Как показали исследования, апигенин помогает особым белкам корректировать функции РНК-молекул, поскольку нарушения в них в 80% случаев приводит к развитию рака. По словам ученых, апигенин может связываться примерно со 160 белками в организме человека (самый важный из них – hnRNPA2), в то время как большинство лекарственных препаратов воздействуют лишь на одну молекулу.

Ранее специалисты Университета Стратклайда в Глазго установили, что экстракт зеленого чая – эпигаллокатехин галлат – способствует исчезновению или уменьшению раковой опухоли.

korzonews.info