В Беларуси в прошлом году выполнено 273 трансплантации

В Беларуси в 2012 году было выполнено 273 операции по трансплантации органов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.

«В прошлом году выполнено 52 трансплантации печени, 201 – почки, 20 – сердца (в данной области Беларусь занимает первое место среди стран СНГ – УНИАН). Была также сделана 3491 операция кардиохирургического профиля, из них 27 – иностранным гражданам», - отмечается в сообщении ГКНТ Беларуси.

Кроме этого, было подготовлено 55 трансплантатов мезинхимальных стволовых клеток (МСК) для 45 пациентов с реакцией «трансплантат против хозяина», 35 противоопухолевых вакцин дендритных клеток для семи пациентов с глиобластомой, 12 трансплантатов МСК для 12 пациентов с циррозом печени.

По данным ГКНТ, в 2012 году Беларусь увеличила экспорт наукоемкой и высокотехнологичной продукции до 10 млрд долл.

«По оценке специалистов и экспертов, действенным инструментом инновационного развития страны является государственная программа инновационного развития Республики Беларусь, реализуемая в 2011-2015 годах», - говорится в сообщении ГКНТ Беларуси.

Справка УНИАН. В 2012 году в рамках госпрограммы реализовывалось 458 проектов, из них 243 важнейших проекта и 215 проектов, включенных в планы и программы развития видов экономической деятельности, областей и Минска.

Общие инвестиционные затраты по проектам госпрограммы составили 17,9 трлн рублей (2,062 млрд долл.), в том числе по важнейшим – 14,7 трлн рублей (1,7 млрд долл.). Объем произведенной инновационной продукции по завершенным проектам – 30,6 трлн рублей (3,5 млрд долл.). Создано (модернизировано) 3.293 рабочих места.

В течение последних пяти лет объем выпуска новой продукции, созданной по завершенным разработкам государственных научно-технических программ, последовательно увеличивался и в 2012 году составил 2,08 млрд долл. (в 2011 году – 1,47 млрд долл.).