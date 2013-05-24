Экстракт эхинацеи помогает быстрее выздороветь

Экстракт эхинацеи сокращает количество простуд и помогает быстрее выздороветь. К такому выводу пришли ученые из университета Кардиффа, пишут иностранные СМИ.

Испытание настойки эхинацеи проведено по заказу одного из производителей этого препарата, чтобы выяснить его эффективность и безопасность. В испытании приняли участие 750 взрослых и детей, которые в течение 4-х месяцев принимали по 25 капель экстракта или плацебо трижды в день. Обнаружено, что прием эхинацеи детьми младше 12 лет может вызвать у них аллергические реакции. У людей старше 18 лет эхинацея не вызывает неблагоприятных побочных эффектов. При этом вероятность повторной простуды снижена на 59%, а продолжительность болезни - на 26%.

Испытания показали, что эхинацея поддерживает ослабленный иммунитет, но при этом не подстегивает иммунную систему, если она нормально работает.