В России ожидали цунами

Жертв и разрушений в результате землетрясения на Сахалине нет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управлении МЧС России по Сахалинской области на своем сайте.

“По состоянию на 18.00 (сах), жертв и разрушений в результате на территории области нет. Угрозы цунами нет. Объекты жизнеобеспечения в Сахалинской области работают в обычном режиме”, - сообщили в ГУ МЧС области.

В ведомстве также отметили, что после получения сигнала о землетрясении во всех населённых пунктах Охотоморского побережья о. Сахалин и Курильских островов, подверженных угрозе цунами, была объявлена тревога цунами. Системы оповещения сработали без сбоев, было начат вывод населения в безопасные места.

В 17.17 (сах) от Центра цунами Сахалинского УГМС был получен отбой тревоги цунами, о чём также было проинформировано население угрожаемых районов.

Несмотря на отсутствие данных о разрушениях, 12 оперативных групп продолжают работу по обследованию населённых пунктов на Курильских островах. Обследование проводится с целью выявления возможных последствий.

Землетрясение ощущалось в Сахалинской области с интенсивностью до 5 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 493 км к северо-западу от г. Северо-Курильск. Магнитуда сейсмособытия составила 7,3.

В настоящее время обстановка находится на контроле дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области.