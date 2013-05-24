Пластиковая посуда вредит детскому сердцу

Ученые неоднократно обвиняли фталаты, содержащиеся в продукции из пластика, в провоцировании различных заболеваний. В частности, раннее сделаны выводы, что эти вещества способны вызвать метаболические и гормональные нарушения, особенно на ранних стадиях развития. Новое исследование показало, что использование фталатов в упаковке пищевых продуктов и других предметов может привести к повышенному давлению у детей.

Ученые из США изучили состояние здоровья 3 тыс. детей, измерив у них уровень фталатов в пробах мочи и кровяное давление. Они пришли к выводу, что фталаты могут подавлять функцию сердечных клеток и вызывать окислительный стресс, что нарушает состояние артерий, начиная с детского возраста.

Исследователи подчеркивают, что необходимы политические инициативы, которые ограничивают воздействия разрушительных экологических химических веществ как часть программы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatrics.

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