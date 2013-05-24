В Крыму возле Судака затонул катер, погиб человек

Вчера в районе мыса Меганом в Судаке затонул катер «Прогресс». Один мужчина утонул, четверо вплавь добрались до берега.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГСЧС, трагедия произошла днем 23 мая в результате отказа двигателя , катер резко начал набирать воду и затонул.

Тело 57-летнего погибшего пока не доставили на берег, сейчас волнение моря составляет 4 балла, а территория возле места ЧП – скалистая.

Помощь медиков спасенным не понадобилась.

Транспортная прокуратура решает вопрос о транспортировке судна на берег.