В Крыму возле Судака затонул катер, погиб человек
12:18, 24 мая 2013Зарубежные новости
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Четверо спаслись
Вчера в районе мыса Меганом в Судаке затонул катер «Прогресс». Один мужчина утонул, четверо вплавь добрались до берега.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГСЧС, трагедия произошла днем 23 мая в результате отказа двигателя , катер резко начал набирать воду и затонул.
Тело 57-летнего погибшего пока не доставили на берег, сейчас волнение моря составляет 4 балла, а территория возле места ЧП – скалистая.
Помощь медиков спасенным не понадобилась.
Транспортная прокуратура решает вопрос о транспортировке судна на берег.
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