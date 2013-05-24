Чем полезен сок из клюкви

Клюквенный сок защищает наше сердце от болезней, как выяснили ученые из Лондона. Они измерили уровень защитных свойств сока из клюквы и обнаружили, что этот напиток может снижать кровяное давление и сохранять здоровье сердечно-сосудистой системы, пишут иностранные СМИ.

Исследователи из Университета Queen Mary сравнили кардиологические свойства клюквенного сока с красным вином, какао и зеленым чаем. Обнаружилось, что в обычном и разбавленном клюквенном соке содержатся олигомерные процианидины (производные конденсации катехинов). Доктор Роджер Кордер подчеркивает, что эти вещества поддерживают здоровье сердца, препятствуя синтезу эндотелина-1, этого «сжимателя» кровеносных сосудов, из-за которого возникают многочисленные заболевания сердца.

"Длительное время красному вину отдавались лавры защитника сердца, но это новое исследование показывает, что клюквенный сок является очень хорошей альтернативой вину, к тому же не содержащей алкоголя, - заявил доктор Кордер, автор книги «Диета из красного вина». - Мы обнаружили олигомерные процианидины в определенных компонентах клюквы. Они могут сохранять кровеносные сосуды здоровыми, препятствуя их сужению, которое является основной причиной гипертонии и других болезней сердечно-сосудистой системы, заболеваний сердца".

Данные этого исследования будут опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry. Если вы решите последовать совету лондонских врачей, то постарайтесь покупать клюквенный сок, не содержащий сахара. А если у вас есть такая возможность, то лучше делайте этот сок сами.