Вирус гриппа H7N9 передается от человека к человеку

Штамм вируса гриппа H7N9, также известный как птичий грипп, может передаваться среди млекопитающих, а, следовательно, может передаваться от человека к человеку, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на доклад китайских специалистов.

В рамках эксперимента ученые из университетов Гонконга и Шаньтоу установили наличие механизма передачи вируса в группе подопытных хорьков. Ранее считалось, что первым звеном в цепи заражения являются птицы, а случаев передачи среди млекопитающих не фиксировалось. "При наличии благоприятных условий передача штамма H7N9 от человека к человеку возможна", - резюмируют свой доклад исследователи, отмечает РИА «Новости».

В результате распространения вируса в нескольких центральных и восточных провинциях Китая штаммом гриппа H7N9, по данным Министерства здравоохранения КНР, заразился 131 человек, из них 36 позже скончались.

По словам исследователей, они продолжат работу над выявлением механизмов заражения, так как опасаются вероятности начала пандемии.