18 человек пострадали из-за урагана в Бухаресте

09:00, 24 мая 2013
Зарубежные новости
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Один человек - в коме

18 человек вчера пострадали в столице Румынии, Бухаресте, из-за урагана, срывавшего крыши домов, вырывавшего деревья с корнем и переворачивавшего информационные щиты, передает РИА «Новости».

 
Сообщается, что пострадавшие в результате обрушения одного из зданий были доставлены в больницы города, один человек находится в коме. По данным румынских метеорологов, порывы ветра в столице достигали 80 километров в час.
 
В результате разгула стихии около 17 тысяч человек остались без электричества. Четыре самолета, следовавшие в Бухарест, были вынуждены совершить посадку в аэропорту города Констанца.
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