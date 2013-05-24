18 человек пострадали из-за урагана в Бухаресте

18 человек вчера пострадали в столице Румынии, Бухаресте, из-за урагана, срывавшего крыши домов, вырывавшего деревья с корнем и переворачивавшего информационные щиты, передает РИА «Новости».

Сообщается, что пострадавшие в результате обрушения одного из зданий были доставлены в больницы города, один человек находится в коме. По данным румынских метеорологов, порывы ветра в столице достигали 80 километров в час.

В результате разгула стихии около 17 тысяч человек остались без электричества. Четыре самолета, следовавшие в Бухарест, были вынуждены совершить посадку в аэропорту города Констанца.