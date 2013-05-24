Возле островов Фиджи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло к юго-востоку от островов Фиджи, сообщает сайт Геологической службы США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 20.19 по киевскому времени, их эпицентр располагался в 712 километрах от столицы Фиджи города Сува. Очаг землетрясения залегал на глубине 171,4 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угрозы цунами объявлено не было.

Через острова Фиджи и Новую Зеландию проходит Тихоокеанский "огненный пояс" - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" находится подавляющее большинство известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.