Чем полезна аэробика

Миллионы мужчин и женщин на планете пред`представляют жалобы на отсутствие спокойного ночного отдыха по разным причинам. И большая часть неблагоприятных случаев приходится на представительниц слабого пола, пишкть зарубежные СМИ.

Группа ученых из Северо-Западного университета с`ясувала, как можно помочь людям избавиться от бессонницы, в том числе и при форме расстройства сна, что имеет длительный и рецидивирующее течение.

В исследование были включены 230 пациенток от 18 до 55 лет. Половина дам трудом засыпали и постоянно просыпались в течение ночи, а другие вообще с трудом могли погрузиться в мир Морфея. К тому же, все женщины имели нарушения дневного функционирования, что отразилось на качестве жизни. Медики назначили дамам курс аэробных тренировок с небольшим, но регулярным телесным нагрузкой.. В течение 16 месяцев добровольцы занимались около 45 минут 3 - 5 раз в неделю. В конце работы с`выяснилось, что аэробные упражнения помогли женщинам лучше спать и чувствовать себя более энергичными в периоды бодрствования.

Благодаря улучшению процесса сна, повышаются защитные силы, а значит, поправляется физическое и психическое состояние. Ведущий специалист доктор медицинских наук Филлис Зее считает, что сон является главным барометром здоровья`я, поэтому необходимо хорошо высыпаться, для чего можно использовать аэробику.