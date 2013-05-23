Грецкие орехи повышают мужскую фертильность

Употребление грецких орехов повышает потенцию и положительно влияет на умственные способности. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на ученых Калифорнийского университета.

Результаты проведенного ими исследования зафиксировали у мужчин в возрасте 20-40 лет, ежедневно употреблявших несколько грецких орехов, повышение потенции и значительное улучшение качества спермы.

В то же время, по данным исследования ученых Гарвардской школы общественного здоровья, грецкие орехи помогают уменьшить стресс, риск возникновения диабета, артрита и болезни Альцгеймера, а также рака молочной железы и простаты.

Еще в античные времена лекари верили в магическую силу грецкого ореха, ядра которого напоминают человеческий мозг, при лечении головных болей и психических расстройств. Также орехи использовали при несварении желудка, для лечения болезней почек, туберкулеза легких и многих других заболеваний.

В спелых ядрах грецкого ореха содержится целый комплекс биологически активных веществ, микроэлементов и витаминов: алкалоиды, стероиды, хиноны, дубильные вещества, витамины Е, А, Р, С, В, натрий, калий, железо, фосфор, йод, кальций. Пять орехов обеспечат организм суточной нормой витамина С, а благодаря высокому содержанию магния, обладающего сосудорасширяющим и мочегонным свойствами, грецкие орехи хорошо помогают при повышенном артериальном давлении.

Недозрелые орехи – щедрый источник каротина, витаминов РР, С, В1, В3, клетчатки, железа и кобальта.

Отвар перегородок грецких орехов, содержащих большое количество йода, полезен людям с заболеваниями щитовидной железы. Также его рекомендуют для нормализации гормонального фона при мастопатии.

В сочетании с изюмом грецкие орехи укрепляет сердечную мышцу, с медом – стимулируют иммунную систему и повышают защитные силы организма. Смесь из пропущенных через мясорубку 10 ядрышек орехов, ложки подсолнечного масла и двух раздавленных долек чеснока — известное в народе средство профилактики атеросклероза.

Однако не следует забывать о высокой калорийности грецких орехов. Несмотря на их полезность, диетологи советуют съедать в день не более трех ядер.