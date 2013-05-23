Ромашковый чай убивает раковые клетки

В чае ученые из Университета Огайо нашли апигенин - соединение, которое может ослаблять раковые клетки. Клетки рака груди живут дольше обычных клеток и легче распространяются. Но соединение решает данные проблемы, одновременно с этим, делая рак чувствительным к химиотерапии, пишет The Daily Mail.

Помимо чая с ромашкой, соединение можно найти в петрушке и сельдерее, а также во многих фруктах и овощах. Кстати, апигенин обладает и противовоспалительными свойствами. Он также помогает специальным белкам корректировать аномалии в РНК, стоящие за 80% случаев рака.

Исследование показало: апигенин связывается примерно с 160 белками в теле человека. Возможно, аналогичным образом действуют и другие противораковые соединения из продуктов питания. Большинство же лекарств воздействуют только на одну молекулу.

Самый важный белок, с которым связывается апигенин, - hnRNPA2. Он влияет на мРНК - часть ДНК, заключающую в себе "инструкции" к тому, как нужно производить особый белок. Именно аномалии в них вызывают львиную долю случаев рака.

Итак, когда апигенин присоединялся к белку hnRNPA2, восстанавливалась функция мРНК в отношении клеток рака груди (в клетках инициировалась запрограммированная смерть и повышалась чувствительность).