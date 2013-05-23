Продукты, которые могут вредить здоровью

Внимательнейшим образом изучая состав продукта и этикетки каждый день в магазина, мы даже и не задумываемся над тем, что поглощаем по ходу дела, ежедневно, просто пообедав. Приводим вам список того, что мы едим, не замечая.

Многие из нас считают рис очень полезной и диетической пищей, основой здорового питания. Однако знаете ли вы, что рисовое растение предрасположено вытягивать из почвы и воды мышьяк и аккумулировать его.

Ядовитый полуметалл встречается в природе, но может и проникнуть в пищевые продукты из-за их загрязнения. Анорганический мышьяк является канцерогенным, т.е. способен вызвать раковое заболевание. У людей же, которые регулярно употребляют в пищу рис, содержание мышьяка на 44 процента превышают допустимую норму.

Специалисты советуют брать цельнозерновой рис, чтобы защитить себя от этого элемента, а также готовить рис на пару.

Никто из нас в здравом уме, конечно же не использует в пищу насекомых. Тем более живых, сырых, и, что называется "на лету". Мы сейчас не берем в расчет любителей таких изысков, как жареные тараканы.

Однако известно, что за год человек употребляет вместе с едой не только те или иные части уличных насекомых, но и шерсть домашних питомцев и грызунов.

В некоторых американских штатах этот "продукт" называют "допустимый недостаток пищи", и даже регламентируют его количество. К примеру, плитка 100-граммового темного шоколада может содержать 60 частей тела мух, таракашек, букашек и прочих насекомых и одну часть шерсти грызунов. А на 200 милилитров сока цитрусовых допустима одна гусеница.

Женщина, которая использует косметику и помаду или обновляет блеск для губ по нескольку раз в день, в течении жизни ест в среднем четыре килограмма этих средств. Двадцать восемь процентов помад содержат канцерогены, вызывающие рак и другие вредные химические вещества.

Около половины продуктов по уходу за губами, содержат свинец, поэтому эксперты призывают владельцев косметических брендов выпускать органическую и натуральную косметику.

Дерево - один из компонентов окружающей среды, и вообще то, что нас окружает повсеместно. Начиная от кухонной утвари и заканчивая стульями и столами. Как выяснилось, оно также содержится и в блюдах.

Чаще всего в пищу добавляют целлюлозу, для образования специальной текстуры пищевых продуктов, вместо дорогого пищевого сырья, такого как мука и масло. Исследователи полагают, что этот ингредиент не является вредным для здоровья человека, но тот факт, что люди едят дерево в пищу сам по себе удивителен.

Исследователи предполагали, что здоровый образ жизни и избегание искусственных подсластителей и сахара как такового, а также изъятие из пищи таких сладостей, как шоколад, конфеты и десерты, или заменяя содержание в них сахара на натуральный подслащиватель, сократит потребление сахара до минимума. Но это предположение оказалось ошибочным.

Производители продуктов питания все же добавляют дополнительный сахар в продукты, для усиления вкусовых качеств продукта, но при этом не показывают фактическое содержание сахара в продукте, что вводит в заблуждение покупателей.

В итоге люди часто потребляют больше чем сорок шесть чайных ложек сахара в день, что значительно увеличивает риск различных заболеваний.