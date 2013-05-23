Вспышка гнева может довести до реального сердечного приступа

Исследование 3886 жертв сердечных приступов показало: приступ гнева повышал риск сердечного приступа более чем в два раза в течение двух часов после вспышки гнева. Таковы выводы Элизабет Молтофски из Гарвардской медицинской школы, передает Reuters.

Чем сильнее вспышка гнева, тем выше риск. Самые сильные вспышки (если человек бросался предметами, например) связывались с четырехкратным увеличением риска. Итак, 1484 человека из принимавших участие в изыскании признались, что у них были вспышки гнева в течение года. У 110 человек - в пределах 2 часов с появления признаков сердечного приступа.

Чаще всего гнев вызывали проблемы в семье, на работе и поездки на работу и обратно. Известно, что при вспышке гнева выделяются адреналин и норадреналин. Это гормоны повышают давление, риск образования тромбов, провоцируют учащенное сердцебиение, сужение сосудов. Врачи считают, что открытое проявление гнева не поможет разрядиться. Он в любом случае навредит сосудам и сердцу. Снизить риск сердечного приступа после вспышки гнева могут бета-блокаторы. Возможно, эмоциональным сердечникам стоит принимать их в качестве профилактики приступов.

Как на статистику влияют антидепрессанты и статины, специалисты не знают. Зато они уверены: тренировки не помогут людям, склонным к вспышкам гнева. Кстати, опасаться стоит и тем, кто страдает от тревожности, депрессии и прочих сильных переживаний.