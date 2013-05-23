Самые опасные алкогольные напитки

По мнению медиков, слабоалкогольные напитки могут быть "коварнее" водки, поскольку человеку труднее контролировать их количество при употреблении. Врачи назвали пять самых опасных алкогольных напитков: это пиво, слабоалкогольные вина, коктейли, шампанское и ликеры.

По словам медиков, пиво опасно тем, что при его употреблении в организме выделяется гормон удовольствия - дофамин, что вызывает быстрое привыкание.

Шампанское вредно из-за содержащегося в нем углекислого газа, благодаря которому алкоголь быстрее всасывается в кровь, и человек может опьянеть скорее и сильнее, чем рассчитывал. Шампанское не только "коварно", оно еще провоцирует процесс гниения продуктов в кишечнике, что грозит отравлением. Кроме того, этот напиток негативно влияет на зрение, пишет Федерал­Пресс.

Большое количество сахара делает ликер еще одним опасным спиртным напитком. Ликер оказывает очень вредное воздействие на поджелудочную железу.

Отрицательно действуют на организм и слабоалкогольные вина, а также коктейли, поскольку они представляют собой смесь разных видов алкоголя.