Самые опасные алкогольные напитки
12:02, 23 мая 2013Зарубежные новости
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Организм очень быстро привыкает к пиву
По мнению медиков, слабоалкогольные напитки могут быть "коварнее" водки, поскольку человеку труднее контролировать их количество при употреблении. Врачи назвали пять самых опасных алкогольных напитков: это пиво, слабоалкогольные вина, коктейли, шампанское и ликеры.
По словам медиков, пиво опасно тем, что при его употреблении в организме выделяется гормон удовольствия - дофамин, что вызывает быстрое привыкание.
Шампанское вредно из-за содержащегося в нем углекислого газа, благодаря которому алкоголь быстрее всасывается в кровь, и человек может опьянеть скорее и сильнее, чем рассчитывал. Шампанское не только "коварно", оно еще провоцирует процесс гниения продуктов в кишечнике, что грозит отравлением. Кроме того, этот напиток негативно влияет на зрение, пишет ФедералПресс.
Большое количество сахара делает ликер еще одним опасным спиртным напитком. Ликер оказывает очень вредное воздействие на поджелудочную железу.
Отрицательно действуют на организм и слабоалкогольные вина, а также коктейли, поскольку они представляют собой смесь разных видов алкоголя.
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