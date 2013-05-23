Витамин С - эффективное средство против устойчивого туберкулеза

У витамина С ученые обнаружили неожиданное свойство. Он способен убивать бактерии M. Tuberculosis. Как передает Меддэйли со ссылкой на Zee News, открытие принадлежит Колледжу Альберта Эйнштейна.

Его сотрудники исследовали резистентность туберкулеза к изониазиду, лекарственному средству первого ряда. Оказалось, резистентные штаммы не вырабатывали микотиол. Это приводило к повышению концентрации аминокислоты цистеина.

Ученые предположили: если обработать изониазидом и цистеином бактерии, чувствительные к изониазиду, то у M. tuberculosis разовьется резистентность. Но произошло обратное - бактерии погибли, немало удивив специалистов. Вероятно, цистеин способствовал выработке реактивных форм кислорода (свободных радикалов, повреждающих ДНК).

Был проведен и второй эксперимент - с витамином С. Сочетание изониазида и витамина С стерилизовало культуру бактерий туберкулеза. Сам по себе витамин стерилизовал не только лекарственно-чувствительный туберкулез, но и резистентные штаммы MDR-TB и XDR-TB.

Витамин С, как оказалось, запускал так называемую реакцию Фентона. Это реакция пероксида водорода с ионами железа, которая используется для разрушения многих органических веществ. Пока результаты подтверждены только в лабораторных условиях, поэтому, как витамин среагирует в теле человека, ученые не знаю. Сказать можно одно: витамин - недорогой и безопасный вариант.