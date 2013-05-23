Cладости абсолютно безопасны для человека - диетологи

Обследование более 5000 американцев показало: нет никакой связи между плохим состоянием здоровья и регулярным потреблением сладостей, пишет The Daily Mail.

Люди, которые едят сладости минимум раз в день, сталкивались с лишним весом, болезнями сердца и хроническими недугами не чаще, чем люди, балующие себя примерно раз в неделю или реже.

Данный вывод озвучивает диетолог Мэри Мерфи, но сразу оговаривается: это не значит, что можно есть сладости в неограниченных количествах. Эффект сладостей проверили на группе добровольцев. 96% из них если сладкое. Объемы и частота потребления разнились. Оказалось, в безопасности были даже те, кто ел сладкое в больших количествах и довольно часто.

То есть сама частота потребления никак не связывалась с риском ожирения (об этом говорили показатели Индекса массы тела, обхват талии и размер жировых складок) и сердечно-сосудистых недугов (свидетельствовало давление, соотношение холестерина, инсулиновая резистентность).

В свою очередь, Национальный раковый институт США выяснил, что в среднем сладости дают нам 44 калории в день (это примерно 2% от средних показателей потребления взрослого человека). Столь же незначительны уровни потребления насыщенного жира. Чаще всего источником сахара становятся газировки, сладкие фруктовые напитки, мучное.