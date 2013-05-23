Столкнулись четыре школьных автобуса: пострадали 50 детей

По меньшей мере 50 человек были госпитализированы в результате ДТП с участием четырех школьных автобусов, произошедшего в американском штате Индиана.

Как передает РИА «Новости», авария произошла вчера днем по местному времени, когда автобусы развозили школьников по домам после уроков.

Сайт местного телеканала Fox 28 сообщает, что один из автобусов резко остановился у обочины дороги, чтобы высадить пассажиров, после чего в него сзади врезались другие автобусы. В результате ДТП повреждения получили четыре автобуса, в разных больницах оказались около 50 человек, в том числе один водитель.

Большинство пострадавших после оказания медицинской помощи были сразу же выписаны, в стационаре остаются лишь пятеро детей, жизни которых ничего не угрожает.

Местная полиция начала расследование аварии, водители всех четырех автобусов проходят освидетельствование на наличие в крови алкоголя.