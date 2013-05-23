80-летний японец взошел на Эверест

Японский альпинист Юитиро Миура (Yuichiro Miura) в четверг стал самым пожилым покорителем Эвереста, взойдя на высочайшую вершину планеты в возрасте 80 лет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, Юитиро Миура достиг вершины Эвереста в 9:05 по местному времени, откуда позвонил в Токио своей группе поддержки сообщить новость. Миура дважды пробовал покорить Эверест, когда ему было 70 и 75 лет, но безуспешно.

Предыдущий рекорд установил непалец Мин Бахадур Шерхан (Min Bahadur Sherchan) в 2008 году. Тогда Шерхан покорил 8850-метровую высоту в 76-летнем возрасте. Сейчас ему 81 год, на следующей неделе он планирует повторить восхождение. Первое восхождение на высочайшую вершину было совершено 29 мая 1953 года шерпом Тэнцингом Норгэем и новозеландцем Эдмундом Хиллари.