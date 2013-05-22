В США зафиксирована вспышка неизвестной болезни

Семь человек были госпитализированы в американском штате Алабама из-за неизвестного респираторного заболевания, двое из них скончались.

По словам представителя департамента здравоохранения штата, о первых случаях заболевания стало известно на прошлой неделе, последний из пациентов был доставлен в больницу в понедельник. Среди симптомов врачи отмечают лихорадку, кашель и проблемы с дыханием. Кроме этого, у некоторых пациентов диагностирован грипп.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, в настоящее время медики проводят лабораторные исследования с целью выявить причину загадочного заболевания. Федеральный Центр по контролю за распространением заболеваний пока не прокомментировал ситуацию.