Украинский миротворец спас новорожденного мальчика

Сотрудник управления МВД Украины на Львовской железной дороге, капитан милиции Борис Ящук, который с февраля этого года находится в составе миротворческой миссии в Южном Судане, получил благодарность от комиссариата полиции и губернатора штата Озерный за спасенную жизнь новорожденного мальчика.

Как сообщили УНИАН в подразделении связей с общественностью управления МВД Украины на Львовской железной дороге, 18 мая около 09.00 утра по местному времени, на мобильный телефон командира группы гражданской полиции ООН окружной базы поддержки в городе Румбек штата Озерный Ящука позвонил офицер полиции города Румбек и сообщил, что в районе Макой в глубокой яме общественного туалета слышен плач ребенка. Офицер просил о помощи.

На месте происшествия Ящук принял решение - до приезда спасателей разбить бетонное перекрытие, поскольку отверстие было маленьким, а глубина достигала 7 метров.

"Я сообщил об этом руководителю сектора полиции ООН и командирам Монгольского и Непальского военных батальонов штата Озерный, которые на протяжении 15 минут прибыли на место происшествия, совместными с представителями местной бригады усилиями спустили туда пожарного. Подняв ребенка, спасатель передал младенца мне в руки", - рассказал Ящук.

После оказанной медицинской помощи, медики Непальского батальона отрезали пуповину ребенку, помыли и запеленали его. После чего Ящук на служебном автомобиле отвез мальчика в Католический благотворительный госпиталь города Румбек.

„На данный момент ребенку ничего не угрожает. Это новорожденный мальчик, весом 3.5 кг, который пролежал около 4-х часов и едва не задохнулся в фекальных массах, куда его выбросила несовершеннолетняя мать, которая не хотела иметь "нежелательного" ребенка”, - отмечается в сообщении.

Благодарность за оперативные действия украинскому правоохранителю вынес комиссар полиции ООН Фредеоик Йига и губернатор штата Озерный.

Командир персонала МВД в Южном Судане майор милиции Дмитрий Горбач также объявил благодарность перед личным составом окружной базы.