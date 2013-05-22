Торнадо в Оклахоме превзошел атомную бомбу в Хиросиме

Американские СМИ утверждают, что обрушившийся на штат Оклахома торнадо по разрушительной силе превзошел атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму в 1945 году.

"Торнадо, сравнявший с землей город Мур в Оклахоме, обладал большей мощностью, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, утверждают пять независимых друг от друга метеорологов, опрошенных агентством Associated Press", - пишет нью-йоркская Daily News.

Как сообщает РИА «Новости», По оценкам метеорологов, торнадо соответствовал наивысшей измеряемой категории Ф-5 по шкале Фуджита. Как утверждают специалисты, первую примененную на войне атомную бомбу он превзошел по крайней мере в восемь раз.

Власти штата Оклахома подтвердили гибель 24 человек, среди которых девять детей. При этом Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям сообщало о 51 погибшем. Кроме того, в больницы попали свыше 230 пострадавших.

Атомная бомба Little Boy ("Малыш"), мощностью от 13 до 18 килотонн тротила, была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года. По разным данным, погибло от 90 до 166 тысяч человек.